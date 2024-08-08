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金像電上半年EPS達5.63元外資喊買 目標價330元調高到340元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 11:59

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金像電上半年EPS達5.63元外資喊買 目標價330元調高到340元。(圖：金像電提供)

網通交換器及伺服器用高層數、厚銅製程 PCB 廠金像電 (2368-TW) 公布最新獲利資訊， 2024 年上半年稅後純益 27.38 億元，年增 1.19 倍，每股純益 5.63 元，營收獲利並同創同期新高，多家外資券商最新報告中陸續調高目標價，其中美系外資最高目標價由 330 元調高爲 340 元並重申「買進」評等。

金像電 2024 年 7 月營收 35.36 億元創新高，月增 11.5%，年增 35.02%，2024 年 1-7 月營收 220.46 億元，年增 38.57%。有助於金像電達成第三季營收較上 季 95.73 億元季增 5-10% 目標。


但美系外資則估算金像電第三季營收將季成長 14.1%，年成長 32.4%，，主要受惠人工智慧伺服器和高階網路產品的強勁需求推動的。美系外資預估金像電未來可望成為輝達 AI 伺服器的供應鏈，預估 AI 伺服器產品占比將由 2024 年上半年的 20-25% 擴大至 2024 年第四季約 30%，預估 2025 年及 2026 年營收將分別成長 3%、3%，以反應在 AI 伺服器 / 交換機優於預期的 HDI 業務進展。

美系外資同時將金像電在 2024 年 / 2025 年 / 2026 年毛利率提高 1、0.4、0.8 個百分點，因產能受限，雖將金像電 2024 年獲利預估下修 2%，但調高 2025 年、2026 年獲利預估，調高幅度分別為 2%、5%，重申「買進」評等，目標價由 330 元調高至 340 元。

金像電公布 2024 年第二季營收 95.73 億元，毛利率 31.63%，季增 4.76 個百分點，年增 7.86 個百分點，稅後純益 1.52 億元，創新高，季增 24.92%，年增 86.04%，單季每股純益 2.63 元。金像電 2024 年上半年營收 186.39 億元，毛利率 29.31%，年增 6.9 個百分點，2024 年上半年稅後純益 27.38 億元，年增 1.19 倍，每股純益 5.63 元。

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外資金像電AI伺服器營收EPS

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