金像電上半年EPS達5.63元外資喊買 目標價330元調高到340元

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但美系外資則估算金像電第三季營收將季成長 14.1%，年成長 32.4%，，主要受惠人工智慧伺服器和高階網路產品的強勁需求推動的。美系外資預估金像電未來可望成為輝達 AI 伺服器的供應鏈，預估 AI 伺服器產品占比將由 2024 年上半年的 20-25% 擴大至 2024 年第四季約 30%，預估 2025 年及 2026 年營收將分別成長 3%、3%，以反應在 AI 伺服器 / 交換機優於預期的 HDI 業務進展。