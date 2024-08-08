〈焦點股〉金像電上半EPS達5.63元 Q3還有佳績逆勢漲逾5%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 10:33
PCB 廠金像電 (2368-TW) 公布最新獲利資訊， 2024 年上半年稅後純益 27.38 億元，年增 1.19 倍，每股純益 5.63 元。估計第三季營收較上 季 95.73 億元季增 5-10%，股價今 (7) 日逆勢放量上揚，早盤漲幅逾 5% 達 217.5 元，並站上所有均線。
金像電 2024 年第二季營收 95.73 億元，毛利率 31.63%，季增 4.76 個百分點，年增 7.86 個百分點，稅後純益 1.52 億元，創新高，季增 24.92%，年增 86.04%，單每股純益 2.63 元。金像電 2024 年上半年營收 186.39 億元，毛利率 29.31%，年增 6.9 個百分點，2024 年上半年稅後純益 27.38 億元，年增 1.19 倍，每股純益 5.63 元。
金像電因台灣與大陸廠區都滿載生產並積極擴充產能，下半年台灣廠區產能有望穩步提升 20%，將陸續在第 3 季至第 4 季開出產能貢獻營收。同時，金像電也赴泰國投資設廠進行中，法人估計，金像電在 7 月營收 35.3 億元挹注之下，第三季營收較上 季 95.73 億元季增 5-10%。
金像電 2024 年 7 月營收 35.36 億元創新高，月增 11.5%，年增 35.02%，2024 年 1-7 月營收 220.46 億元，年增 38.57%。
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