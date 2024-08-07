金像電業績火力旺 Q2獲利創新高上半年財報EPS達5.63元

擴產中的 PCB 廠金像電 ( 2368-TW ) 今 (7) 日公布最新獲利資訊，2024 第二季稅後純益 1.52 億元，創新高，季增 24.92%，年增 86.04%，單每股純益 2.63 元，累計 2024 年上半年稅後純益 27.38 億元，年增 1.19 倍，每股純益 5.63 元。

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金像電因台灣與大陸廠區都滿載生產並積極擴充產能，下半年台灣廠區產能有望穩步提升 20%，將陸續在第 3 季至第 4 季開出產能貢獻營收。同時，金像電也赴泰國投資設廠進行中。

金像電今天收盤鎖住 207 元漲停價，也使市值重返千億元之上，同樣市值今天回升到 1000 億元之上的還有健鼎 (3044-TW)，健鼎將在 (8) 日公布上半年財報。