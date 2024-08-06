日股今開盤彈8%仍陷熊市！持股五大商社約9%的股神巴菲特虧約4300億

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 08:58

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日本股市今 (6) 日開盤強彈 8%，努力從技術性熊市脫身，日經 225 指數昨 (5) 日一路下跌，兩度觸發熔斷機制，終場重挫 12.4%，創 1987 年最大跌幅，市場認為跟日本央行 (BOJ) 啟動緊縮周期有關。

不同於其他經濟體，BOJ 多年來持續保持寬鬆的貨幣政策，將政策利率長期錨定在 - 0.1%。在此背景下，今年以來日股成為全球各大金融市場的耀眼明星，日經 225 指數在 2 月超越 1980 年代末高點，又在上月創下 4 萬 2426.77 點的歷史新高。

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因此，相較於通膨，BOJ 更急著要扭轉日元持續貶值的頹勢，先在 3 月決定將基準利率從 - 0.1% 提高到 0% 至 0.1% 範圍，上周三 (7 月 31 日) 繼續升息 15 個基點至 0.25%，同時宣佈，從 8 月起逐季縮減購債規模 4000 億日元，到 2026 年首季，將每月購債規模從目前的 6 兆日元降至 3 兆日元。

此外，在宣佈升息、縮表後，BOJ 總裁植田和男還說，鑒於通膨上行風險，不排除今年再次升息。

這一系列「鷹派」言論，明顯嚇趴日股，從上月歷史高點 4 萬 2426.77 點至周一為止，日經 225 指數共下跌 24.8%，陷入技術性熊市。

日本升息的「蝴蝶效應」，導致了全球投資者都在「交易衰退」。日本的低利率，促使全球資本借低利日元去投資高利率國家資產，但 BOJ 突然升息縮表，全球市場的資金只能「回流」。

日股的暴跌也帶崩亞太市場，南韓股市兩大股指昨日雙雙觸發熔斷機制，並使得美股持續上周五 (2 日) 因非農就業數據表現不佳引發的跌勢。

日股崩跌也對鼎鼎有名的日股投資人巴菲特受到影響，這位波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 的掌舵者重押的伊藤忠商事、丸紅株式會社、三菱商事、三井物產和住友商事讓他蒙受 130.45 億美元 (約 4300 億台幣) 損失。

今年 2 月，在致波克夏海瑟威的股東信中，巴菲特透露已持有上述 5 家商社約 9% 的股份，並將繼續長期持有五大商社股份，打算持有這些投資 10 到 20 年。

根據上述股東信，波克夏對日本五大商社的投資成本共計 1.6 兆日元，去年底時的價值為 2.9 兆日元。若不考慮分紅，巴菲特在五大商社上賺約 1.3 兆日元。

不過，隨著日股近日走跌，五大商社股價也開始「崩盤」，伊藤忠商事過去三日下跌約 26.43%，丸紅累跌約 35.2%，三菱商事約 24.02%，三井物產約 34.14%，住友商事約 29.17%，共計跌去市值約 117.67 兆日元。