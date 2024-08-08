Nike搭上奧運熱潮 官網流量與產品銷量齊揚

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-08 01:30

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根據調研公司 Similarweb 的網站搜尋結果顯示，這次夏季奧運對 Nike(NKE-US) 來說是一次難得的勝利，因為這場全球體運賽事提振了這家運動服飾品牌商新產品的需求，並且在與同行的競爭中脫穎而出。

根據 Similarweb 數據，在奧運開幕第一周 (7 月 26 日至 8 月 1 日)，Nike 和 Puma 的官網瀏覽數量均有所增加，而愛迪達、Hoka、On 的瀏覽量則比前一周有所下滑。

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數據顯示，在 Nike 官網的瀏覽量中有 8.69 萬人購買產品，而愛迪達官網的瀏覽量為 53.25 萬次，但僅有 3,600 人可能會購買產品。

Similarweb 的資深洞察分析師 Daniel Reid 表示：「如果 Nike 贊助的運動員和球隊繼續獲勝，這可能會提高他們的受歡迎程度，因此在奧運會剩下的時間裡，他們可能仍會看到這些轉換率保持強勁。」

美國體操天后拜爾絲 (Simone Biles) 於 7 月 31 日在巴黎奧運女子體操團體決賽取得壓倒性勝利、團體金牌入袋，她個人則拿下職涯中第 5 面奧運金牌。

Nike 曾表示，其在本屆奧運會上的投入比以往任何一屆的奧運還多，押寶藉此重振銷售並與其他新貴對手展開競爭。Nike 財務長 Matthew Friend 曾在 6 月表示，Nike 將在 2025 會計年度對面向消費者的活動再投資近 10 億美元，其中包括產品發表，以及透過巴黎奧運期間的活動深化運動行銷組合。

作為全球上最大的運動服裝製造商和美國奧運會、殘奧會代表團的官方贊助商，Nike 推出一系列產品，從 Jordan 4 Retro SE 鞋到由 55 只鞋組成的「Olympic Electric Pack」系列產品，其中包括 Alphafly 3 和 Pegasus 的新設計，引起消費者的興趣。

在轉售平台 StockX 上，Jordan 4 Retro SE Paris Olympics Wet Cement 的零售價為 225 美元，截至 7 月底成交量超過 8,373 次，成為其網站上銷量最高的奧運產品。