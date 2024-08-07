鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里夫蘭克里夫CLF-US的目標價調降至16.75元，幅度約5.63%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對克里夫蘭克里夫(CLF-US)提出目標價估值：中位數由17.75元下修至16.75元，調降幅度5.63%。其中最高估值23元，最低估值10.13元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予克里夫蘭克里夫評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀3位。
克里夫蘭克里夫今(7日)收盤價為13.7858元。近5日股價下跌5.63%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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