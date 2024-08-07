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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里夫蘭克里夫CLF-US的目標價調降至16.75元，幅度約5.63%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對克里夫蘭克里夫(CLF-US)提出目標價估值：中位數由17.75元下修至16.75元，調降幅度5.63%。其中最高估值23元，最低估值10.13元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予克里夫蘭克里夫評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀3位。

克里夫蘭克里夫今(7日)收盤價為13.7858元。近5日股價下跌5.63%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CLF市場預估目標價

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