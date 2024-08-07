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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trex公司TREX-US的目標價調降至91.5元，幅度約4.19%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Trex公司(TREX-US)提出目標價估值：中位數由95.5元下修至91.5元，調降幅度4.19%。其中最高估值115元，最低估值68元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Trex公司評價：積極樂觀11位、保持中立9位、保守悲觀1位。

Trex公司今(7日)收盤價為76.56元。近5日股價下跌4.19%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TREX市場預估目標價

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