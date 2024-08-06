鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里夫蘭克里夫(CLF-US)EPS預估下修至-0.03元，預估目標價為17.75元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對克里夫蘭克里夫(CLF-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.02元下修至-0.03元，其中最高估值0.37元，最低估值-0.83元，預估目標價為17.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.37(1.25)
|2.09
|2.3
|1.19
|最低值
|-0.83(-0.83)
|-1.94
|1.18
|1.19
|平均值
|-0.05(0.06)
|0.79
|1.65
|1.19
|中位數
|-0.03(0.02)
|0.89
|1.29
|1.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|207.80億
|221.00億
|224.00億
|最低值
|198.69億
|188.68億
|201.71億
|平均值
|203.12億
|205.06億
|210.57億
|中位數
|202.96億
|204.19億
|207.81億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.03
|-0.32
|5.36
|2.55
|0.78
|營業收入
|19.82億
|52.32億
|204.44億
|229.89億
|219.96億
詳細資訊請看美股內頁：
克里夫蘭克里夫(CLF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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