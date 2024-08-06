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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里夫蘭克里夫(CLF-US)EPS預估下修至-0.03元，預估目標價為17.75元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對克里夫蘭克里夫(CLF-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.02元下修至-0.03元，其中最高估值0.37元，最低估值-0.83元，預估目標價為17.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.37(1.25)2.092.31.19
最低值-0.83(-0.83)-1.941.181.19
平均值-0.05(0.06)0.791.651.19
中位數-0.03(0.02)0.891.291.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值207.80億221.00億224.00億
最低值198.69億188.68億201.71億
平均值203.12億205.06億210.57億
中位數202.96億204.19億207.81億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.03-0.325.362.550.78
營業收入19.82億52.32億204.44億229.89億219.96億

詳細資訊請看美股內頁：
克里夫蘭克里夫(CLF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCLF

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