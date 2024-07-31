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鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里夫蘭克里夫(CLF-US)EPS預估下修至0.02元，預估目標價為17.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 00:16

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對克里夫蘭克里夫(CLF-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.1元下修至0.02元，其中最高估值1.25元，最低估值-0.83元，預估目標價為17.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.25(1.25)2.092.31.19
最低值-0.83(-0.83)-1.941.181.19
平均值0.06(0.11)0.871.651.19
中位數0.02(0.1)0.941.291.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值207.80億220.51億224.39億
最低值198.69億188.68億201.71億
平均值203.10億205.02億210.64億
中位數202.91億204.19億207.81億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.03-0.325.362.550.78
營業收入19.82億52.32億204.44億229.89億219.96億

詳細資訊請看美股內頁：
克里夫蘭克里夫(CLF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCLF

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