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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里夫蘭克里夫(CLF-US)EPS預估上修至0.09元，預估目標價為18.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 22:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對克里夫蘭克里夫(CLF-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.05元上修至0.09元，其中最高估值1.25元，最低估值-0.83元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.25(1.25)2.092.18
最低值-0.83(-0.83)-1.941.22
平均值0.14(0.11)0.891.7
中位數0.09(0.05)0.991.61

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值211.72億221.00億223.00億
最低值200.37億188.68億207.81億
平均值206.50億207.61億212.41億
中位數206.56億208.36億210.56億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.03-0.325.362.550.78
營業收入19.82億52.32億204.44億229.89億219.96億

詳細資訊請看美股內頁：
克里夫蘭克里夫(CLF-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCLF

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