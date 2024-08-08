鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流EXPD-US的目標價調升至118元，幅度約4.42%
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 02:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)提出目標價估值：中位數由113元上修至118元，調升幅度4.42%。其中最高估值137元，最低估值83元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予康捷國際物流評價：積極樂觀0位、保持中立12位、保守悲觀5位。
康捷國際物流今(8日)收盤價為117.55元。近5日股價下跌4.42%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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