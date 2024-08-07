營收速報 - 振樺電(8114)7月營收11.70億元年增率高達42.2％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 17:15
今年1-7月累計營收為65.74億元，累計年增率14.38%。
最新價為175元，近5日股價下跌-9.79%，相關電腦週邊下跌-8.82%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+296 張
- 外資買賣超：+262 張
- 投信買賣超：+66 張
- 自營商買賣超：-32 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|11.70億
|42%
|-11%
|24/6
|13.22億
|47%
|26%
|24/5
|10.53億
|20%
|30%
|24/4
|8.12億
|6%
|-7%
|24/3
|8.71億
|-11%
|30%
|24/2
|6.71億
|-6%
|-0%
振樺電(8114-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售管理系統(POS)及其週邊設備和服務。資訊服務系統整體解決方案。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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