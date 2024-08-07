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鉅亨速報

營收速報 - 振樺電(8114)7月營收11.70億元年增率高達42.2％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 17:15


振樺電(8114-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣11.70億元，年增率42.2%，月增率-11.49%。

今年1-7月累計營收為65.74億元，累計年增率14.38%。

最新價為175元，近5日股價下跌-9.79%，相關電腦週邊下跌-8.82%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+296 張
  • 外資買賣超：+262 張
  • 投信買賣超：+66 張
  • 自營商買賣超：-32 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 11.70億 42% -11%
24/6 13.22億 47% 26%
24/5 10.53億 20% 30%
24/4 8.12億 6% -7%
24/3 8.71億 -11% 30%
24/2 6.71億 -6% -0%

振樺電(8114-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售管理系統(POS)及其週邊設備和服務。資訊服務系統整體解決方案。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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