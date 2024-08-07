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玉山金前7月賺進154億元年增26% 續創歷年同期新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-07 19:42

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玉山金前7月賺進154億元年增26% 續創歷年同期新高。(鉅亨網資料照)

玉山金 (2884-TW) 今 (7) 日公布 7 月自結獲利，單月稅後純益 27.2 億元，月增 23%、年增 57.77%；累計前 7 月稅後純益 154.4 億元，年增 25.83%，續創歷年同期新高，每股稅後純益 (EPS) 為 0.98 元。

玉山金主要子公司玉山銀行 7 月稅後純益 26.78 億元，玉山證券 2.6 億元，玉山創投 -1.55 億元。


累計前 7 月稅後純益方面，玉山銀行 142.55 億元，較去年同期增加 30.2%，玉山證券 13.2 億元，較去年同期增加 71.71%；玉山創投 0.8 億元。

截至 2024 年 7 月底，玉山金控總資產達 3.96 兆元。玉山銀行 (合併) 總資產 3.92 兆元；合併存款餘額為 3 兆 2503 億元；合併放款總數為 2 兆 2956 億元。

玉山金明 (8) 日打頭陣，為首家召開第 2 季法人說明會的上市金控，主要子公司玉山銀行今年以來維持強勁成長動能，法人關注全年獲利是否有望再創新高，以及董事長黃男州及經營團隊對於美國降息、金融市場情勢的看法。

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玉山金稅後純益玉山銀行獲利

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