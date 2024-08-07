玉山金前7月賺進154億元年增26% 續創歷年同期新高

玉山金 ( 2884-TW ) 今 (7) 日公布 7 月自結獲利，單月稅後純益 27.2 億元，月增 23%、年增 57.77%；累計前 7 月稅後純益 154.4 億元，年增 25.83%，續創歷年同期新高，每股稅後純益 (EPS) 為 0.98 元。

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玉山金明 (8) 日打頭陣，為首家召開第 2 季法人說明會的上市金控，主要子公司玉山銀行今年以來維持強勁成長動能，法人關注全年獲利是否有望再創新高，以及董事長黃男州及經營團隊對於美國降息、金融市場情勢的看法。