慧榮Q1營收優預期 調高全年財測估年增25-30%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-03 14:10

慧榮科技 (SIMO-US) 今 (3) 日公布第一季財報，營收 1 億 8,931 萬美元，季減 6%，年增 53%，毛利率 45%，稅後淨利 2,159 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 0.64 美元 (約新台幣 21 元)；展望後市，總經理苟嘉章表示，基於年初的強勁表現和持續增加的未出貨訂單，決定調高全年財測。

慧榮預估，今年營收介於 8 億至 8 億 3,000 萬美元之間，年增 25-30%，毛利率 45-47%；第二季營收 1 億 9,900 萬至 2 億 800 萬美元間，季增 5-10%，年增 42-48%，毛利率 45-46% 之間。

細分產品線，慧榮 SSD 控制晶片營收季增 0-5%，年增 35-40%。eMMC/UFS 控制晶片營收季減 10-15%，年增 235-240%。

苟嘉章表示，第一季需求優於預期與平均銷售單價 (ASP) 成長帶動下，獲利持續提升，表現優於預期。Client SSD 控制晶片營收已連續四季成長，動能來自終端市場需求穩定，以及與各大 NAND 廠合作案規模增加，今年初展現強勁的開端，證明公司擁有對的產品和對的客戶，並將持續挹注今年的營收和獲利。

展望未來，苟嘉章看好，公司與各大 NAND 廠客戶合作的新案將在今年持續放量，NAND 大廠控制晶片外購比例不斷提升已成趨勢，成為業務長期成長的重要根基。