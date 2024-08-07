台灣櫻花上半年淨利創同期新高 年增6成 EPS 3.03元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-07 14:36

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廚衛電龍頭台灣櫻花 (9911-TW) 董事會今 (7) 日通過上半年度財報，櫻花 2024 年上半年營收和獲利均創下歷史新高。營收達 47.13 億元，年增 22.9%，屬於母公司純益 6.63 億元，年增 60.28%；每股純益達 3.03 元。

台灣櫻花 2024 年第二季營收 22.98 億元，毛利率 34.8%，季減 1.38 個百分點，年增 1.13 個百分點，稅後純益 3.08 億元，季減 13.46%，年增 57.6%，每股純益 1.4 元。

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台灣櫻花 2024 年上半年營收 47.13 億元，毛利率 35.51%，年增 1.24 個百分點，屬於母公司純益 6.63 億元，年增 60.28%；每股純益達 3.03 元。

台灣櫻花表示，上半年在政府節能補助政策的推動之下，廚衛電產品的銷售較同期增長 13.2%；整體廚房業務則因建商交屋需求持續增長 29.2%。第二季的營收 22.98 億元，相較去年同期增長 21.5%，主要成長來自於整體廚房及家居出貨分別增長 23% 及 396%，另外就是海外的港澳及美東銷售的增長。

在毛利率方面，上半年毛利率達 35.51%，較去年同期提升 1.24 個百分點，這主要是因整體廚房業務毛利率的提升，得益於套單價的提高，顯示出高端產品需求的增長。

隨著房價上升和小宅趨勢，建商在挑選廚房設備時，傾向升級選用高效能的油煙機，或增加一台如洗碗機或烤箱等配置。這些高端設備不僅能提升住宅的整體價值，也滿足現代家庭對於高效能和美觀的需求。AI 智能廚房的套系化商品於 6 月底上市，預期在價量移轉的策略下，推動毛利率提升。

台灣櫻花表示，櫻花始終以消費者需求為核心，結合市場趨勢與最新科技來推動產品發展。領先業界的 AI 科技已融入油煙機、瓦斯爐、淨水器等多項廚房電器產品，並依據消費者使用進行智能化設計，致力於讓每個家庭的廚居生活更加輕鬆便利。各項產品的特色功能，包含有 AI 自動偵測啟動、靜音除味還原清新空氣的油煙機， AI 定時定溫精準控火、輕鬆享受美味的瓦斯爐， AI 淨化零陳水、全時新鮮淨熱暢飲的淨水器，還有質感便利兼具的 AI 廚櫃設計。

展望下半年，台灣櫻花廚衛電在 AI SAKURA KITCHEN 新品的推出以及傳統旺季的來臨，廚衛電產品預期將持續增長。整體廚房業務因建案市場的持續熱絡，下半年成長幅度會較上半年趨緩，但全年仍有望實現雙位數成長。