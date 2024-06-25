力挺中小企業 彰銀獲金管會頒發雙大獎肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-25 17:02

彰化銀行 (2801-TW) 力挺中小企業，積極支持各項政府疫後振興貸款方案，協助中小企業低碳升級轉型，於金管會今 (25) 日召開本國銀行總經理業務聯繫會議中，再度榮獲金管會表揚 112 年度辦理「中小企業放款方案優等銀行」，以及「新南向政策目標國家授信方案辦理農業授信特別獎」，由總經理周朝崇代表領獎。

彰銀表示，中小企業是台灣經濟發展的重要根基，為協助中小企業持續發展、提升國際競爭力，彰銀積極輔導中小企業產業升級、低碳轉型，112 年度中小企業放款金額較 111 年度增加 10%，放款月平均餘額亦較上期增加近 258 億元，顯示彰銀以實際行動支持中小企業發展。

此外，彰銀響應政府新南向政策，積極推展新南向業務，112 年度辦理新南向授信中對農業授信總額月平均值 26 億元，並連續三年獲頒「新南向政策目標國家授信績優銀行」辦理農業授信特別獎，績效卓著，且此獎項只取一名，表現可圈可點。

彰化銀行以永續經營為準繩，肩負起企業社會責任，繼 113 年 3 月「中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，榮獲「疫後振興獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協助區域疫後振興轉型獎」等多項殊榮後，又再度獲獎，彰顯彰銀長期致力扶持中小企業經營發展之用心及努力。

彰銀經營將邁入第 120 年，持續以專業的經驗和卓越的服務，作為我國中小企業的最佳後盾，為能提供更優質及多元的金融服務，除推動內部程序及各項作業服務系統之優化升級與數位轉型，並強化企業公司治理與永續表現。彰銀於 112 年度「公司治理評鑑」名列上市公司前 5%，已連續 3 年蟬聯前 5%，並於「第一屆永續金融評鑑」34 家銀行業者名列前 20%，為受獎單位唯一非金控的銀行。