日股半天強彈9% 亞太股市反彈能持續多久？

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:09

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在經歷慘烈的「黑色星期一」之後，包括日股、韓股、台股等亞太市場，周二 (6 日) 迎來反彈，分析師認為，恐慌性拋售可能已經告一段落，但還不能高興太早。

日韓股市週二分分別強彈 11% 及 5%，日經 225 指數期貨跟南韓創業板指數 (KOSDAQ) 期貨早盤更向上觸發熔斷機制，後者觸發「SIDECAR」機制，程式化交易買單暫停 5 分鐘。

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野村資產管理公司首席策略師 Hideyuki Ishiguro 表示：恐慌性拋售可能已經結束，投資者可能會回購股票。儘管如此，由於全球市場的焦慮情緒不斷上升，之後股市走勢可能會像過山車一樣。