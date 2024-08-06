日股半天強彈9% 亞太股市反彈能持續多久？
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:09
在經歷慘烈的「黑色星期一」之後，包括日股、韓股、台股等亞太市場，周二 (6 日) 迎來反彈，分析師認為，恐慌性拋售可能已經告一段落，但還不能高興太早。
日韓股市週二分分別強彈 11% 及 5%，日經 225 指數期貨跟南韓創業板指數 (KOSDAQ) 期貨早盤更向上觸發熔斷機制，後者觸發「SIDECAR」機制，程式化交易買單暫停 5 分鐘。
野村資產管理公司首席策略師 Hideyuki Ishiguro 表示：恐慌性拋售可能已經結束，投資者可能會回購股票。儘管如此，由於全球市場的焦慮情緒不斷上升，之後股市走勢可能會像過山車一樣。
花旗策略師 ryyota Sakagami 在報告中指出，「我們認為，日本股市已經消化了美國經濟溫和衰退和日元兌美元升至 140 日元的走勢，下跌空間有限。然而，我們預期復甦的轉變需要時間，避險交易將暫時佔據主導地位。
這波全球股災的元兇之一就是日本央行改變貨幣政策。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，日本央行總裁植田和男公開宣揚 0.5% 並非利率上限，市場意識到日本面對升息壓力，日當局進一步幹預匯市的機會大增，套息交易投資者因而爭相入市拆除日元空倉，令日元匯價回升。
日元匯率急升，繼而日股急跌，許多投資人都措手不及，急於套現平倉甚至被斬倉，導致日股以至於亞太股市出現「人踩人」狀況。
市場分析師展望後市，由於短期日元升幅很急，日股跌幅很大，近日很大機會跌深反彈；但另一方面，倘若塔羅牌效應持續惡化波及美股，一場全球性股災就在眼前。
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