鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amer Sports, Inc.AS-US的目標價調降至19元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Amer Sports, Inc.(AS-US)提出目標價估值：中位數由20元下修至19元，調降幅度5%。其中最高估值21元，最低估值15元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Amer Sports, Inc.評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Amer Sports, Inc.今(7日)收盤價為10.72元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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