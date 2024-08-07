鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amer Sports, Inc.AS-US的目標價調降至19元，幅度約5%

〈財報〉美超微毛利率跌至歷史新低 股票1拆10 盤後股價暴漲又暴跌

拋售潮未見底？華爾街著名空頭：現在重返美股還太早

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為89.00元

谷歌反壟斷敗訴 蘋果恐丟200億美元生意 加速邁向AI Siri搜尋

比AI科技股更具爆發力的隱形冠軍 00960大船入港！全台首檔聚焦全球航運王，現在上船正逢時