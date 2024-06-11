盤中速報 - S&P 500大漲1.12%，報5435.41點
鉅亨網新聞中心 2024-06-12 22:00
截至台北時間12日09:50，S&P 500上漲60.09點（或1.12%），暫報5435.41點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.59%
- 近 1 月：+2.92%
- 近 3 月：+5.03%
- 近 6 月：+16.29%
- 今年以來：+12.69%
焦點個股
S&P 500成分股以甲骨文(ORCL-US)領漲。甲骨文(ORCL-US)上漲11.35%；易速傳真(EFX-US)上漲7.81%；Builders Firstsource Inc(BLDR-US)上漲7.32%；波士頓地產(BXP-US)上漲6.56%；Enphase能源(ENPH-US)上漲6.48%。
部分成分股表現相對疲軟，T-Mobile US Inc(TMUS-US)下跌2.59%；麥卡遜(MCK-US)下跌2.29%；星座能源(CEG-US)下跌2.06%；維斯達能源(VST-US)下跌1.98%；NRG能源公司(NRG-US)下跌1.91%。
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