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鉅亨速報

盤中速報 - S&P 500大漲1.12%，報5435.41點

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 22:00

截至台北時間12日09:50，S&P 500上漲60.09點（或1.12%），暫報5435.41點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.59%
  • 近 1 月：+2.92%
  • 近 3 月：+5.03%
  • 近 6 月：+16.29%
  • 今年以來：+12.69%

焦點個股

S&P 500成分股以甲骨文(ORCL-US)領漲。甲骨文(ORCL-US)上漲11.35%；易速傳真(EFX-US)上漲7.81%；Builders Firstsource Inc(BLDR-US)上漲7.32%；波士頓地產(BXP-US)上漲6.56%；Enphase能源(ENPH-US)上漲6.48%。

部分成分股表現相對疲軟，T-Mobile US Inc(TMUS-US)下跌2.59%；麥卡遜(MCK-US)下跌2.29%；星座能源(CEG-US)下跌2.06%；維斯達能源(VST-US)下跌1.98%；NRG能源公司(NRG-US)下跌1.91%。

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美股美股盤中美股指數S&P 500

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S&P 5005436.021.13%
甲骨文139.38212.51%
易速傳真251.0658.95%
Builders Firstsource Inc153.23886.80%
波士頓地產62.2556.62%
Enphase能源139.875.63%
T-Mobile US Inc174.51-2.18%
麥卡遜578.86-2.10%
星座能源214.47-1.76%
維斯達能源90.4-0.90%
NRG能源公司79.33-2.12%




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