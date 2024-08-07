鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)目標價調降至600元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對環球晶(6488-TW)提出目標價估值：中位數由620元下修至600元，調降幅度3.23%。其中最高估值694元，最低估值500元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予環球晶(6488-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。
環球晶(6488-TW)今(7日)收盤價為460.5元。近5日股價下跌5.07%，相關半導體類指數近5日下跌10.27%，櫃買市場加權指數下跌10.57%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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