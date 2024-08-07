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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)目標價調降至310元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)提出目標價估值：中位數由320元下修至310元，調降幅度3.13%。其中最高估值350元，最低估值260元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予勤誠(8210-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。

勤誠(8210-TW)今(7日)收盤價為282.5元。近5日股價下跌2.82%，相關電腦週邊近5日下跌8.82%，集中市場加權指數下跌7.75%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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