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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至33.82元，預估目標價為607元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 08:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.57元下修至33.82元，其中最高估值39.52元，最低估值29.46元，預估目標價為607元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值39.52(39.52)49.5854.91
最低值29.46(29.46)32.7235.97
平均值33.54(34.51)40.1146.45
中位數33.82(34.57)40.6648.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值70,278,00084,930,27094,430,930
最低值63,187,08069,164,34074,829,410
平均值66,366,30076,654,64084,534,980
中位數66,797,00076,402,02084,624,750

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4135.3127.2730.11
營業收入
(單位：新台幣千元)		70,651,59370,286,87161,130,59255,358,788

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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