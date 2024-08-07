鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至33.82元，預估目標價為607元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.57元下修至33.82元，其中最高估值39.52元，最低估值29.46元，預估目標價為607元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|39.52(39.52)
|49.58
|54.91
|最低值
|29.46(29.46)
|32.72
|35.97
|平均值
|33.54(34.51)
|40.11
|46.45
|中位數
|33.82(34.57)
|40.66
|48.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|70,278,000
|84,930,270
|94,430,930
|最低值
|63,187,080
|69,164,340
|74,829,410
|平均值
|66,366,300
|76,654,640
|84,534,980
|中位數
|66,797,000
|76,402,020
|84,624,750
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.41
|35.31
|27.27
|30.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,651,593
|70,286,871
|61,130,592
|55,358,788
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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