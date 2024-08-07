鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)目標價調降至160元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 18:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對文曄(3036-TW)提出目標價估值：中位數由170元下修至160元，調降幅度5.88%。其中最高估值252元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予文曄(3036-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀0位。
文曄(3036-TW)今(7日)收盤價為99元。近5日股價下跌13.46%，相關電子通路近5日下跌7.06%，集中市場加權指數下跌7.75%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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