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上市櫃企業趕入列ESG！永續資訊內控宣導會逾4000人參與

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-30 19:00

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櫃買中心副總經理李淑暖為臺北場之永續資訊之管理內部控制制度宣導會代表致詞。 （圖：櫃買中心提供）

為協助上市櫃公司因應，櫃買中心攜手證交所、期交所、集保公司及會基會共同於高雄、臺中、新竹及臺北舉辦場「永續資訊之管理內部控制制度宣導會」，最後一場今 (30) 日在台北圓滿落幕，本次宣導會吸引上市櫃公司等出席代表逾 4000 人參與，現場互動熱烈。 

櫃買中心表示，近年來隨著全球氣候變遷加劇，ESG 已成為企業經營不可忽視之議題，有越來越多企業透過永續資訊之揭露，來向股東、客戶等利害關係人說明企業面臨 ESG 的相關風險、機會及因應措施。另自明 (114) 年起全體上市櫃公司都要申報永續報告書，也必須將「永續資訊之管理」納入內控制度中，並列為明年度稽核計畫之必要稽核項目。

本次宣導會邀請金管會證期局代表就現行永續資訊揭露情形及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修正內容進行說明，並請會計師事務所專家介紹如何建置「永續資訊之管理」內部控制制度、如何準備及編製永續報告書及 IFRS 永續揭露準則導入計畫等 3 項主題，以協助上市櫃公司建立永續資訊之內控機制及順利編製永續報告書，並循序漸進接軌 IFRS 永續揭露準則。 

櫃買中心表示，為讓企業更順利接軌，已建置「接軌 IFRS 永續揭露準則專區」，進一步提供客製化查詢單一公司永續報告書、溫室氣體盤查及確信，以及接軌 IFRS 永續揭露準則等專屬路徑圖之時程，協助企業妥善規劃；另於官網設置「ESG 專區」永續報告書網頁，提供各種永續報告書參考資訊，其中包括企業永續報告書實務揭露案例，並區分初級做法、進階做法及領先做法；此外，「ESG 數位平台」自明年起將推出輔助產製永續報告書初稿之功能，以協助公司編製永續報告書。 

本次宣導會各場次之相關課程講義、現場 Q&A 彙總及影片將置於「接軌 IFRS 永續揭露準則專區」及「櫃買市場業務宣導網站」，供外界上網查詢參考。 

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