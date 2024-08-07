環境部攜手Deloitte全球氣候科技智庫 導入最新減碳科技貢獻淨零

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-07 13:39

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勤業眾信聯合會計師事務所日前邀請 Deloitte 全球氣候科技智庫（GreenSpace Tech）負責人 Andrea Culligan 來台，與環境部部長彭啓明會面，交流國際間淨零政策、制度及各項數位科技之工具與作法，同時 Deloitte 也帶來最新減碳技術及研究成果，攜手環境部綠色戰略辦公室接續開展更多合作，共同探討淨零發展的趨勢脈動並研擬轉型關鍵策略。

勤業眾信更透過舉辦「永續轉型新思維 淨零藍圖再升級」研討會，鏈結百名企業中高管理階層、永續從業人士、投資人與新創團隊等各界先進，以及勤業眾信三大永續解方工具的顧問團隊，致力打造永續生態系，開創淨零轉型加速新局。

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彭啓明表示，環境部的首要目標是促進政府與民間企業的緊密合作，透過共同掌握能源、數位技術及氣候科技等具發展潛力的關鍵領域，助力各界積極應對氣候變遷帶來的挑戰，同時也致力協助氣候科技相關的新興產業轉型，實現經濟與永續發展，並盼環境部綠色戰略辦公室能有機會與勤業眾信展開更多有關合作，妥適運用全球氣候科技智庫前瞻氣候科技情資，共同推展淨零與綠色成長行動。

Andrea Culligan 指出，近十年各國因缺乏土地進行掩埋與焚化等工作，並且面臨過往處理廢棄物之技術老舊等問題，也因此欲投入永續的新設公司多半聚焦在廢棄物管理，建議各界先進可持續擴大關注其他面向議題，共同加速實現淨零。

Andrea Culligan 進一步表示，當企業尋求氣候科技解決方案時，常常面臨以下挑戰：不了解當前有哪些新技術、對技術的來源和成熟度缺乏清晰認識，以及難以選擇最適合自身的技術，也因此 Deloitte 開發出氣候科技情報與生態系統平台－全球氣候科技智庫，提供企業所需的技術資訊和建議，助力企業快速且有效地在減碳之路上做出關鍵決策。

而台灣作為全球供應鏈的重要夥伴，期待透過 GreenSpace Tech 積極引入、建置並開拓適宜的創新氣候技術解決方案，協助各產業突破減碳瓶頸，同時引導綠色資金發展緊密氣候生態系，推動正向影響力。

德勤財務顧問股份有限公司副總經理張洪碩指出，在企業併購的世界裡，ESG 正迅速成為決策的核心考量。勤業眾信《2024 ESG in M&A Trends Survey》調查報告也深入剖析了這一趨勢，高達 91% 的企業領導者表示有高度信心，能準確評估標的公司的 ESG 狀況；72% 的私募股權公司（PE）表示，一半以上的交易會考慮 ESG 因素，並且許多併購負責人皆指出 ESG 已經從偶爾考慮的因素，演變為併購過程中一個持續且重要的考量因素。

張洪碩表示，不過目前針對併購後的整合階段（PMI），卻只有 12% 的受訪者表示組織有專門管理 ESG 的方法，這數據顯示在實現併購價值的關鍵階段，仍有很大的改進空間。隨著 ESG 在全球併購交易中的日漸重要，不僅公司對於 ESG 績效的數據收集和測量方法須不斷精進，企業和私募股權領導者也應更好地把握這一趨勢，以實現更高的價值創造和風險管理。