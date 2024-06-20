跨部會淨零動起來！環境部成立綠色戰略辦公室  氣候署長任CEO

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-20 15:23

環境部今 (20）日以任務編組成立「綠色戰略辦公室」，將專責整合協調環境部及所屬機關在推動氣候變遷與淨零轉型相關政策規劃與執行業務，並擴大與其他部會推展淨零與綠色成長行動，協力檢討精進措施以提升政府氣候治理量能。

環境部部長彭啓明表示，該辦公室由兩位次長擔任正副召集人，並指派氣候署署長兼任執行長，調派環境部及所屬機關熟悉業務同仁來執行辦公室相關工作。

彭啓明強調，許多淨零政策都需要跨部會合作，包括：綠色與數位雙軸轉型、綠色金融、綠色醫療推廣、淨零科技應用、綠領人才訓練、全民氣候素養等；另，也要加強公私部門合作以促進各行各業低碳轉型，並持續掌握國際發展趨勢，借鏡國外執行成功經驗，適時引入創新政策工具，加大加快減碳力道。

彭啓明提及，我國實質減碳量與淨零路徑仍有一段差距，需採取積極的作為，環境部將承上全力支持總統府的「國家氣候變遷對策委員會」，由上而下重新架構更完整的組織，蓋一個更好的房子更有效率地落實淨零。對於外界提及協和電廠四接環評審查事宜。

彭啓明表示，氣候變遷對策委員會是上位型討論未來的能源政策，希望擴大社會溝通，而執行面上還是要回歸到專業審查，不會對環評審查造成壓力或影響。