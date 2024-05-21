環境部長彭啟明拋碳費、空品、環評新政3箭 公務行程透明

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-21 19:31

明天將至立法院衛環委員會報告，環境部長彭啓明今 (21）日首次與媒體見面談環境業務展望，提出「精進環評審查」、「加速碳費徵收」、「務實改善空品」三支箭，並創環境部首例於官網「公開首長行程」。他強調自己是「中央部會的永續長」，將會有更多與其他部會的並肩合作，包括與金管會主委彭金隆一起召開記者會的「雙彭會」亦指日可待。碳費審議會召集人次長施文真則說明，目前正在進行各種費率的經濟衝擊評估，預計在六月底、七月初再次召開討論。

碳費是減量誘因而非財政工具

彭啓明指出，總統賴清德所提出的「綠色成長戰略」，強調臺灣要綠色也要經濟成長，而經濟要成長前提為明訂碳定價，以形塑淨零路徑，指引企業發展方向。綠色成長戰略包括「綠色金融」、「淨零科技」、「綠色數位雙軸轉型」、「綠色醫療」、「能源轉型」與「增加碳匯」，他強調這些政策都需跨部會合作，未來將有許多以「雙部長」形式共同宣布政策，為是彰顯氣候淨零轉型過程不僅留意環境保護，也重視企業公平與社會包容，才是真正的永續。

「我是中央部會的永續長，每個企業的永續長也都是各自的環境部長。」彭啓明以出身產業界的視角看待自身角色，他強調許多環境政策的推動不能只靠環境部，未來會更強化與其他部會的並肩合作，包括與金管會主委彭金隆一起召開記者會的「雙彭會」亦指日可待。

加速進行法制作業

彭啓明直言感受各方關切：「何時開始收碳費？」環境部依已依法於 4 月 29 日預告「碳費收費辦法」、「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」及「自主減量計畫管理辦法」三項草案，預計 8 月底前完成 3 項子法的發布，讓碳費徵收對象能及早規劃減碳措施與至 2030 年的減碳路徑，並提出自主減量計畫以申請適用優惠費率。

施文真則說明，目前正在進行各種費率的經濟衝擊評估，預計在六月底、七月初再次召開討論。

空氣品質標準再檢討 朝世衛組織目標邁進

「我們會設法像擰毛巾的再擰出一點進步的可能。」面對疫情後空污略差於疫情期間，彭啓明以細懸浮微粒 (PM2.5) 為例，全國年平均值已由 105 年 20 µg/m3，下降至 112 年 13.7 µg/m3，改善率達 32%，其實已達到空污防制第二期方案 (113-116 年) 的目標平均 13 µg/m3，第三期方案的目標則是平均 12 µg/m3，但他仍進一步要求環境部同仁，「有沒有可能再降到 12？或是 10?」

彭啟明強調，將持續地加嚴空氣品質標準，自 113 年 4 月 29 日預告修訂加嚴空氣品質標準，也收到各界要求空氣品質標準再加嚴的意見，已著手檢討如何分階段達到世界衛生組織所訂空氣品質，同時綜合各項影響因子納入後續修訂參考，逐步邁進。

持續執行環評審查精進措施—離岸風電快篩劑

近期第三階段離岸風電環評審查常有風場重疊問題，同一風場場址有多家不同開發單位爭取，分別環評審查，導致不同開發單位重複進行環境現況調查，最後只有一家開發單位可取得核配容量進行開發，造成行政資源浪費。為此環境部已於 113 年初與經濟部溝通，提出兩階段初審新措施，並納入對環保及監測更高標準之檢核表。

第一階段初審由環境部依檢核表所列項目進行檢核，符合規定者，可取得環境部初審建議通過函，開發單位即可參與經濟部之遴選，取得核配容量後，再送至環境部辦理第二階段實質審查，因此，一個風場只會有一家開發單位需進行實質審查，大幅簡化，好比快篩劑，又能兼顧綠能開發及環境保護。

研議增聘專家學者參與四接審查，尋求共識

關於協和電廠四接的議題，環境部表示，目前台電公司申請展延至 113 年 7 月 31 日。將待台電補齊資料，再召開專案小組初審會議來審查。

針對各界關注之議題，包含「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」等，將研議邀請經濟部或開發單位、公民團體各推薦上述領域專家學者各 1 人（共 6 人）擔任專案小組初審之專家學者，尋求共識。為落實公民參與，支持或反對之民眾、團體，均可報名旁聽初審會議及陳述意見。

6 月預告太陽光電應環評標準，針對環境敏感區位及設置規模進行檢討修正

環境部表示，考量位於「特定敏感區位」或「大規模」設置之太陽光電發電系統已於國內引起高度爭議，目前研議修正太陽光電之環評認定標準，除現有規定位於重要濕地者應辦理環評外，擬再增加位於國家公園、野生動物保護區等敏感區位，及在山坡地設置一定規模以上（面積、裝置容量）之應實施環評規定。環境部預定 6 月底前預告修正草案，12 月底前發布。

彭啓明指出，環境部下半年將展開環評制度總體檢，目標要讓環評案在 6 個月至 1 年內完成審查，他強調，其實除了少數爭議較大的案件，目前環評案件已是 9 成以上能在 1 年內完成。

落實開放政府 - 首創公開行程環長