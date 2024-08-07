台股漲近800點站上五日線，電子權值股與營建股領軍上攻？今日盤勢重點速看
鉅亨研報 2024-08-07 15:12
美股週一崩跌後，逢低買盤湧入，恐慌指數（VIX）驟跌，美股（6）日四大指數走揚，那指和標普 500、費半指數漲逾 1％。
台股（7）日開高走高，電器電纜、營建與電機機械族群買盤點火，電子權值股台積電 (2330-TW) 上漲近 5％，聯發科 (2454-TW) 強漲逾 6％，加權指數終場大漲 794.26 點，收 21295.28 點。
電器電纜股表現亮眼，億泰 (1616-TW) 攻上漲停，大亞 (1609-TW)、榮星 (1617-TW)、華新 (1605-TW) 漲逾 6％；營建股走勢強勁，冠德 (2520-TW)、潤弘 (2597-TW)、全坤建 (2509-TW)、欣巴巴 (9906-TW)、華友聯 (1436-TW) 與皇昌 (2543-TW) 亮燈漲停。
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