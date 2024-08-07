台股漲近800點站上五日線，電子權值股與營建股領軍上攻？今日盤勢重點速看

美股週一崩跌後，逢低買盤湧入，恐慌指數（VIX）驟跌，美股（6）日四大指數走揚， 那指 和標普 500、 費半 指數漲逾 1％。

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本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險