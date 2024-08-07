台新銀攜OneDegree驗證「台新腦」 打造負責任AI系統

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-07 10:47

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來自新加坡的資訊安全和風險管理業者 OneDegree Global，攜手台新銀行進行概念性驗證 (Proof of Concept，PoC)，協助台新銀專門為金融服務設計的「台新腦」進行 AI 驗證服務，落實金管會推出的「金融業運用人工智慧 (AI) 指引」，並成為台灣金融業首家建立負責任 AI 系統的銀行。

台新銀行的「台新腦」匯集台新銀行內部的資料與知識庫，以及金融法規與知識，進行 AI 腦的訓練與驗證，在金融業高度監管下，建立可信任且負責任的大型語言模型，更是全球第一個以繁體中文因應全球法規對人工智慧的語言模型。

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該系統透過金融專屬的 GPT，再學習並處理機構內多樣化的文件類型，包含金融客服、影像、表單等，並整合內部權限管理系統，以保護隱私與資料安全。

隨著全球對人工智慧監管環境日益嚴格，今年 6 月金管會發布的「金融業運用人工智慧 (AI) 指引」、由歐盟提議的《歐盟人工智慧法案》近期將生效，以及 2023 年底由國際標準組織 (ISO) 和國際電子電機委員會 (IEC) 共同制定，全球第一個「人工智慧 (AI) 管理系統國際標準」ISO 42001 標準，都突顯出 AI 系統的合規與安全性變得越來越重要。

OneDegree 的資安單位 Cymetrics 根據金管會發布的「金融業運用人工智慧 (AI) 指引」，使用先進的 AI 測試解決方案，驗證大型語言模型之公平性、安全性及隱私保護等。該解決方案採用最新的 AI 攻擊技術和方法，進行全面且深入之測試，以確保 AI 系統在推出市場前的安全性和可信度。

同時，Cymetrics 將測試解決方案與機器學習開發與維運（MLOps）工作流程進行整合，從模型部署到系統上線前，皆能在開發流程的每個階段進行測試，讓開發人員充分了解模型之固有風險，並在開發初期即能減緩風險。

台新金控資訊長孫一仕表示，台新金控在導入 AI 的過程中，特別重視資訊安全及隱私，在符合道德標準及透明性的方式下運作，不僅符合主管機關的治理要求，結合多家優秀協力廠商的協助，打造負責任的 AI 系統，更是台新發展 AI 的重中之重。