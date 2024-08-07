緯軟7月營收創高 看下半年中國市場前景不明

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-07 11:51

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資訊軟體服務商緯軟 (4953-TW) 公布上半年稅後純益 2.7 億元，年增 6%，每股純益 (EPS)3.72 元，而 7 月合併營收達 8.6 億元，月增 4.03%，年增 21.38%，更創單月新高紀錄，緯軟不諱言，下半年中國市場前景未明，不過，國內市場則有望延續上半年穩健態勢。

緯軟指出，上半年在兩大產業客戶需求拉抬下，合併營收創歷史同期新高，但下半年市場前景未明，將秉持穩健的策略，審慎應對。

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緯軟第二季合併營收 25.2 億元，季增 4.3%，年增 18.6%，上半年合併營收為 49.4 億元，年增 18.2%，主要是因上半年互聯網客戶需求穩定，且智慧車客戶第一季表現不俗，第二季維穩，至於台灣金融業客戶保持穩健增長，製造業略為下滑。

展望下半年，緯軟直指，因中國經濟前景尚不明朗，對後市持相對保守看法，其中互聯網業務進入穩健成熟期，廖增幅將放緩，而智慧汽車業則考量電動車市場競爭加劇，採取審慎的策略應對，自第二季起已逐漸淡出高資金風險客戶合作。