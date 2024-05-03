緯軟永續經營 四度拿下公司治理評鑑前5%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-03 13:09

證交所與櫃買中心 112 年度公司治理評鑑結果出爐，緯軟 (4953-TW) 憑藉優異表現，四度進入公司治理評鑑上櫃公司排名前 5%，並連續兩年於市值 50 億元以上至 100 億元類別的上市櫃公司中名列前 5%，在兩個重要指標上皆取得卓越成績。

緯軟董事長兼執行長蕭清志表示，永續不是倡議，更是核心競爭力，不只是推動公司營運穩健成長，也要與生態夥伴共同實踐永續經營，與客戶一起成就美好世界。

第十屆公司治理評鑑綜合評核「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」和「推動永續發展」等四大構面，此次公司治理評鑑涵蓋 952 家上市公司和 754 家上櫃公司，總計 1706 家企業，得分前 5% 的企業共 86 家，包括 48 家上市公司和 38 家上櫃公司，緯軟位居前 5%。

緯軟指出，除了公司治理，在環境方面，武漢辦公大樓增設太陽能板，預估未來年發電量可達 4 萬度，每年可減少用電碳排 31 公噸。