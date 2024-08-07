密封元件廠茂順7元股息明將除息 估Q3營收持平於上季

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-07 09:34

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全台最大密封元件廠茂順 (9942-TW) 的去年 7 元現金股息將在明 (8) 日除息交易，雖然茂順看好歐美市場復甦的營運契機，但法人預估茂順 7 月營收與 6 月相近，並沒有立即翻轉向上跡象，同時，第三季營收也與第二季相近。

茂順 2024 年 6 月營收 3.15 億元，月減 11.48%，年減 27.19%，上半年營收爲 19.35 億元，年減 20.12%，茂順 2024 年上半年財報將在 9 日公布。

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茂順 2024 年第二季營收爲 9.79 億元，季增 2.35%，年減 24.09%，就歐美市場的密封元件庫存去化已經接近尾聲，第二季營收符合季增個位數百分點的預估，且目前依第三季的接單能見度來看，大致營收將與第二季相近。法人目前推估茂順 2024 年營收水準將看齊 2022 年營收 41.62 億元，但是推估全年獲利可望略優於 2022 年的稅後純益 6.5 億元，每股純益爲 7.82 元。

2024 年茂順密封產品已打入中國大陸的電動車市場，應用於車用機械及馬達的密封功能，但營收占茂順的不及 1%，但茂順在中國重型卡車及白色家家電應用，銷售量有明顯的提升。

在歐美市場部分，茂順認為客戶端庫存去化已接近尾聲，下半年需求不致更差，茂順新產能擴充案已經告一段落，使總產能已經提升 10%，依現況評估，預估 2024 年無重大產能擴張規劃，預計資本支出維持與 2023 年 1.5 億元相同樣水準。