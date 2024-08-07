search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 新盛力(4931)7月營收2.20億元年增率高達144.28％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15


新盛力(4931-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣2.20億元，年增率144.28%，月增率39.21%。

今年1-7月累計營收為12.58億元，累計年增率-1.02%。

最新價為26.8元，近5日股價下跌-10.46%，相關電腦及週設類指數下跌-11.79%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-13 張
  • 外資買賣超：-13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 2.20億 144% 39%
24/6 1.58億 8% 0%
24/5 1.58億 13% -20%
24/4 1.96億 -14% 27%
24/3 1.55億 -35% 24%
23/12 7,290萬 -60% -14%

新盛力(4931-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鋰電池模組製造銷售。電池零件買賣。電子材料買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收新盛力

相關行情

台股首頁我要存股
新盛力26.89.84%
美元/台幣32.70.04%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty