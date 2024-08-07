營收速報 - 新盛力(4931)7月營收2.20億元年增率高達144.28％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15
今年1-7月累計營收為12.58億元，累計年增率-1.02%。
最新價為26.8元，近5日股價下跌-10.46%，相關電腦及週設類指數下跌-11.79%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-13 張
- 外資買賣超：-13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|2.20億
|144%
|39%
|24/6
|1.58億
|8%
|0%
|24/5
|1.58億
|13%
|-20%
|24/4
|1.96億
|-14%
|27%
|24/3
|1.55億
|-35%
|24%
|23/12
|7,290萬
|-60%
|-14%
新盛力(4931-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鋰電池模組製造銷售。電池零件買賣。電子材料買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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