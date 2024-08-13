債市連33週買超！法人建議抓準債市轉折 趁機布局優質美債

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-13 19:34

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全球通膨放緩，各界聚焦主要央行降息周期，及其對固定收益投資人的影響。而投資人面對經濟諸多不確定性及降息在即，開始加碼債券基金。富達國際基金經理 Daniel Ushakov 建議抓住債市轉折契機，只要經濟成長或勞動市場數據下行，就會加速降息週期，並激勵美債優異表現，亦為即刻布局優質債券的最佳契機。

截至 8 月 9 日數據顯示，整體債市過去連續 33 週買超，當週買超 100.3 億美元，尤以美國和歐洲的投資等級債最受青睞。

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Daniel Ushakov 認為，市場於年初預計聯準會在 2024 年將降息 6 次 ，如今降息預期已被推遲，僅預計年底前降息兩到三次。同時，經濟逆風和緊縮貨幣政策持續影響實體經濟；聯準會主席鮑爾最近在國會提出警告，長時間維持高利率或危及經濟成長和就業。

在此瞬息萬變的市場環境下，儘管投資等級債利差已收斂至歷史低檔，投資人對收益的追求未見冷卻，且接下來仍不乏投資機會。

全球投資人蜂擁搶進美國投資等級債，以備於降息最終實現時「抓住轉折契機」，因降息環境若有適當催化劑，將促使高品質美國固定收益市場啟動一段時間的亮眼表現。

儘管無法透過水晶球窺探市場未來走向，若干跡象顯示聯準會可能開始降息且美國債市有所提振。其中特別值得關注的是，美國核心通膨能否持續降溫。6 月美國核心消費者物價通膨跌至 3 年來低點，可以合理期待核心服務和商品通膨都將持續下行。

核心服務通膨的一個重要成分是所有權人約當租金（Owners" equivalent rent, OER），即計算擁有房產者若要住在現址需支付的租金。雖然這並不能直接衡量屋主實際支付費用，但確實會影響通膨數據，進而影響貨幣政策，而目前領先指標也顯示 OER 應會持續下滑。

核心商品價格仍比實質投入成本通膨高出許多。因此，需求放緩也應有助通膨持續降溫，進而為聯準會創造更多降息空間。

另一個讓聯準會考慮降息的催化劑，是美國消費者財務壓力日增所導致的需求放緩。美國民眾能持續疫情以來消費模式的比例不斷下降。大家知道較低所得者深為通膨所苦，但中等收入者也為實質所得成長停滯、超額儲蓄耗盡、生活成本等壓力所擾。

富達相信中性實質政策利率會遠低於目前水準。隨著通膨下降以及實質政策利率變得更具限制性，聯準會必須比市場目前預期更快實施降息。通膨減緩速度將決定聯準會降息速度，而經濟成長和勞動市場受到衝擊將加快降息步調。