台股上半年漲幅全球第一！富達：4 大主題支持台股持續強勁

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-10 10:33

在 AI 新浪潮推波助瀾下，台股上半年漲幅 28% 居全球之冠，指數近逼 24000 大關，強勁的多頭格局在今年下半年是否延續？富達台灣成長基金經理人白芳苹舉出因 AI 伺服器放量、雲端業者自研晶片、邊緣 AI 應用發展及台積電先進製程與封裝技術獨步全球等 4 大主題支撐台股，將持續上探高點於不墜。

白芳苹指出，鑒於台灣在 AI 產業的份量，電子股將持續引領台股，且綜觀全球近五年大趨勢，數位轉型在新冠疫情以來加速發酵，雲端資料中心服務與硬體需求不墜，台灣科技硬體公司為最主要受惠者，掌握台股契機首重尋找評價具吸引力及身為經濟護城河的優質公司，平衡布局成長股與價值股。

根據 FactSet、I/B/E/S 等機構，目前台股評價約當 2025 年獲利 17 倍本益比，高於亞洲區 (日本除外) 的 12.5 倍。白芳苹認為，台股評價仍可望由企業平均上看二成獲利成長，提供優異的 ROE 股東權益報酬率。根據富達國際研究團隊在台灣與美國矽谷最新研調，四大投資主題將持續帶動台股下半年強勢表現。

首先，AI 伺服器陸續放量，巨型雲端服務業者於 AI 基礎建設的資本支出能見度仍持續上修，可關注下一世代 GB200 AI 伺服器帶來的成長性，以及訂單分配。各式大模型推出如 GPT-4o、Gemini Pro、Claude 3.5，將再推升 AI 硬體需求。近期亞馬遜旗下明星新創公司 Anthropic 執行長也表示，資本支出繼今年達 10 億美元，明年可能上看 100 億美元，2026 至 2027 年更將大規模成長。

第二，雲端業者自研晶片需求。儘管輝達新品運算能力強勁，雲端業者不放棄建構自家資料中心晶片生態系，將擴大自研晶片與 ASIC 伺服器等生產規劃，不僅降低成本，更能客製化貼近需求。晶片複雜化、小晶片 (chiplet) 趨勢亦推動晶片設計服務長期需求。

第三，邊緣 AI 應用發展，包括 AI 智慧手機、AI 筆電、 自動駕駛、智慧製造等，成 AI 商業化獲利關鍵觸媒。輝達執行長於股東會上表示，未來將聚焦 AI 車用、智慧製造等布局，不僅推升機器人熱潮，下波將讓 50 兆美元重工業自動化。

第四，台積電先進製程與封裝技術獨步全球，成全球 AI 發展的基礎，帶動市場對 2025 年晶圓代工及後段先進封裝價格調漲期待，配合最先進的製程研發及 3/2 奈米製程的強勁需求，各式零組件或設備需求有相當大的投資機會。