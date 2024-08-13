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跌深就是最大利多！長線擁抱這些台股基金績效跑贏波克夏

鉅亨網 楊捷睿 2024-08-13 09:00

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跌深就是最大利多！長線擁抱這些台股基金績效跑贏波克夏。(圖:shutterstock)

股神巴菲特有句經典名言：「當別人恐懼時，你要貪婪。」面對近期股市震盪劇烈，跌深就是最大的利多，想跟上股神的投資哲學，「選好的標的、跌的時候買進、長期持有」是最佳投資策略。然而選擇好的標的是一大課題，投資人可以交給專業的來。選對操盤團隊，好比入手了波克夏股票，金獎等級的操盤績效甚至可以跑贏波克夏。

據 Bloomberg 統計 2000 年科技泡沫低點至今（2024/8/5），全球經歷數次股災洗禮，波克夏原幣美元的累積報酬率達 835.59%、年化報酬率 9.93%（折合新台幣計價報酬率為 822.56%、9.86%）。而據晨星統計同期間，有 27 檔台股基金累積報酬率勝過波克夏。在這 27 檔台股基金中，有 20 檔累積報酬率更超過 1000%，其中統一投信強佔 6 檔，包括：統一奔騰、統一大滿貫、統一黑馬、統一經建、統一龍馬、統一全天候；而野村投信、復華投信、日盛投信也有 2 檔入榜。


值得一提的是，統一投信不只強基金最多檔，且績效霸榜前三強也都是統一投信的天下。位居冠軍的統一奔騰基金累積報酬率高達 2587.35%，年化報酬率 14.96%，顯示該公司台股基金的長跑耐力與實力海放波克夏。

而在挑選長線投資的基金時，除了長期績效以外，統一投信建議可用以下 2 點作為參考標準：

一、基金淨值

具備高淨值的基金，不僅成立時間要夠久，且要在經歷過金融市場多空變化後，仍保持優異的表現，才能讓基金的淨值長期以來仍穩步上升。目前台股基金淨值前三名清一色由統一投信橫掃，包括：統一全天候基金、統一奔騰基金及統一黑馬基金，其中，一直以來穩坐基金淨值王的統一全天候基金，截至 7/31，淨值高達 304.54 元，是目前所有台股基金中第一也是唯一一檔淨值超過 300 元者；統一奔騰、統一黑馬基金則分別為 245.69、214.95 元。

二、投研團隊

主動式基金績效打的是實力戰，背後需要大量的資源投入，只有長期以來堅持不懈地培養投研人才和基金經理人的基金公司，才能保持旗下主動式基金長期穩定的表現。基金公司的團隊戰力及對投研的重視，則可以透過歷年基金獎團體獎的獲獎紀錄觀察。統一投信歷年國內外獲獎累計已達 127 座，包括 23 座團隊獎和 104 座個別基金獎，得獎類別橫跨台股、大中華股票、資訊科技、亞洲新興市場等，顯示團隊在多領域皆有優異表現。

統一投信表示，就長線投資而言，優質的台股主動式基金即便扣除費用率的投資成本，報酬率大多跑贏台股 ETF，長期理財建議可以主動式基金為核心資產，並以定期定額持之以恆扣款，或以日日扣、下跌加碼扣等工具，有機會追求報酬率長線向上的成長爆發力。9 月底以前，透過統一投信官網定期定額 / 日日扣申購「統一全系列基金」，享「扣款終身 0 手續費」優惠，不但為投資人省下交易成本，也為長期累積財富的效益加碼。

科技泡沫以來，20 檔台股基金績效跑贏波克夏且累積報酬逾 1000%

資料來源：Morningstar、Bloomberg。報酬率統計期間：全球科技泡沫低點至今（2000/12/27~2024/8/5）。基金僅計算主級別基金/新台幣級別。波克夏換算為新台幣計價。
資料來源：Morningstar、Bloomberg。報酬率統計期間：全球科技泡沫低點至今（2000/12/27~2024/8/5）。基金僅計算主級別基金 / 新台幣級別。波克夏換算為新台幣計價。

 

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