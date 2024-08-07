鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲MUSA-US的目標價調升至537元，幅度約8.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)提出目標價估值：中位數由494元上修至537元，調升幅度8.7%。其中最高估值590元，最低估值325元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予美國墨菲評價：積極樂觀3位、保持中立2位、保守悲觀3位。
美國墨菲今(7日)收盤價為508.62元。近5日股價上漲8.7%，標普指數下跌3.61%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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