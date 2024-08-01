search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估下修至24.01元，預估目標價為490.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2024年EPS預估：中位數由24.47元下修至24.01元，其中最高估值26.99元，最低估值21.86元，預估目標價為490.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值26.99(26.99)3032.6733.1
最低值21.86(21.86)23.0224.4730.7
平均值24.41(24.48)27.4428.7831.9
中位數24.01(24.47)27.2528.9831.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值220.45億229.83億236.98億245.40億
最低值207.29億205.66億204.10億210.20億
平均值216.19億222.05億223.01億227.80億
中位數218.97億224.27億226.48億227.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.8613.0814.9228.1025.49
營業收入140.35億112.64億173.61億234.46億215.29億

詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMUSA

相關行情

台股首頁我要存股
美國墨菲504.17-0.18%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty