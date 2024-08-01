鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估下修至24.01元，預估目標價為490.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2024年EPS預估：中位數由24.47元下修至24.01元，其中最高估值26.99元，最低估值21.86元，預估目標價為490.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.99(26.99)
|30
|32.67
|33.1
|最低值
|21.86(21.86)
|23.02
|24.47
|30.7
|平均值
|24.41(24.48)
|27.44
|28.78
|31.9
|中位數
|24.01(24.47)
|27.25
|28.98
|31.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|220.45億
|229.83億
|236.98億
|245.40億
|最低值
|207.29億
|205.66億
|204.10億
|210.20億
|平均值
|216.19億
|222.05億
|223.01億
|227.80億
|中位數
|218.97億
|224.27億
|226.48億
|227.80億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.86
|13.08
|14.92
|28.10
|25.49
|營業收入
|140.35億
|112.64億
|173.61億
|234.46億
|215.29億
詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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