鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為89.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 06:16
根據FactSet最新調查，共38位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.86元上修至0.89元，其中最高估值1.41元，最低估值0.49元，預估目標價為89.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.41(1.41)
|2.95
|4.02
|4.71
|最低值
|0.49(0.49)
|1.3
|1.8
|2.2
|平均值
|0.92(0.88)
|2.12
|2.98
|3.77
|中位數
|0.89(0.86)
|2.13
|3
|3.85
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|444.14億
|531.34億
|610.91億
|682.11億
|最低值
|418.47億
|442.50億
|487.24億
|521.58億
|平均值
|432.58億
|499.80億
|577.48億
|637.14億
|中位數
|432.99億
|501.43億
|579.44億
|645.73億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.81
|-3.86
|-0.29
|-4.65
|0.87
|營業收入
|141.47億
|111.39億
|174.55億
|318.77億
|372.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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