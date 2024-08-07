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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為89.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 06:16


根據FactSet最新調查，共38位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.86元上修至0.89元，其中最高估值1.41元，最低估值0.49元，預估目標價為89.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.41(1.41)2.954.024.71
最低值0.49(0.49)1.31.82.2
平均值0.92(0.88)2.122.983.77
中位數0.89(0.86)2.1333.85

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值444.14億531.34億610.91億682.11億
最低值418.47億442.50億487.24億521.58億
平均值432.58億499.80億577.48億637.14億
中位數432.99億501.43億579.44億645.73億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-6.81-3.86-0.29-4.650.87
營業收入141.47億111.39億174.55億318.77億372.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBER

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