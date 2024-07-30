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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲MUSA-US的目標價調升至490.5元，幅度約7.68%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)提出目標價估值：中位數由455.5元上修至490.5元，調升幅度7.68%。其中最高估值590元，最低估值315元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予美國墨菲評價：積極樂觀3位、保持中立2位、保守悲觀3位。

美國墨菲今(30日)收盤價為501.64元。近5日股價下跌7.68%，標普指數下跌1.81%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股MUSA市場預估目標價

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