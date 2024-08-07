鉅亨速報 - Factset 最新調查：匯豐控股(HSBC-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 12:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對匯豐控股(HSBC-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.1元上修至6.2元，其中最高估值6.55元，最低估值5.29元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.55(6.55)
|6.95
|7.7
|7.1
|最低值
|5.29(5.29)
|5.3
|5.51
|6.44
|平均值
|6.13(6.08)
|6.27
|6.54
|6.77
|中位數
|6.2(6.1)
|6.3
|6.39
|6.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|683.03億
|670.31億
|678.45億
|672.05億
|最低值
|614.56億
|584.31億
|584.83億
|655.89億
|平均值
|652.96億
|640.63億
|649.78億
|663.97億
|中位數
|652.29億
|644.20億
|648.49億
|663.97億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.50
|0.95
|3.10
|3.75
|5.75
|營業收入
|942.93億
|776.62億
|726.61億
|935.63億
|1,354.04億
詳細資訊請看美股內頁：
匯豐控股(HSBC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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