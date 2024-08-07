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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：匯豐控股(HSBC-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 12:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對匯豐控股(HSBC-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.1元上修至6.2元，其中最高估值6.55元，最低估值5.29元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.55(6.55)6.957.77.1
最低值5.29(5.29)5.35.516.44
平均值6.13(6.08)6.276.546.77
中位數6.2(6.1)6.36.396.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值683.03億670.31億678.45億672.05億
最低值614.56億584.31億584.83億655.89億
平均值652.96億640.63億649.78億663.97億
中位數652.29億644.20億648.49億663.97億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.500.953.103.755.75
營業收入942.93億776.62億726.61億935.63億1,354.04億

詳細資訊請看美股內頁：
匯豐控股(HSBC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHSBC

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