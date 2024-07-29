鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲MUSA-US的目標價調升至455.5元，幅度約3.05%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)提出目標價估值：中位數由442元上修至455.5元，調升幅度3.05%。其中最高估值540元，最低估值315元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予美國墨菲評價：積極樂觀3位、保持中立2位、保守悲觀3位。
美國墨菲今(29日)收盤價為510.25元。近5日股價下跌3.05%，標普指數下跌0.83%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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