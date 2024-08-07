search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：尖峰材料SUM-US的目標價調降至48.5元，幅度約3%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 12:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對尖峰材料(SUM-US)提出目標價估值：中位數由50元下修至48.5元，調降幅度3%。其中最高估值60元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予尖峰材料評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀0位。

尖峰材料今(7日)收盤價為37.97元。近5日股價下跌3%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SUM市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
尖峰材料37.973.10%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty