鉅亨速報 - Factset 最新調查：尖峰材料SUM-US的目標價調降至48.5元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 12:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對尖峰材料(SUM-US)提出目標價估值：中位數由50元下修至48.5元，調降幅度3%。其中最高估值60元，最低估值41元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予尖峰材料評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀0位。
尖峰材料今(7日)收盤價為37.97元。近5日股價下跌3%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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