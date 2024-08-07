9成外資落跑！日股今再開低 小摩示警：CTA若全清倉 日經恐下探27000點
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 09:47
日股今 (7) 日開低逾 1.3%，一度跌深近 3% 至 33739.46 點，吐回昨日部分反彈漲勢，但在 8 月前 3 個交易日連續下跌，更上演「黑色星期一」慘劇，日經 225 指數挫跌近 13%，日經 225 波動率指數也飆至 70.69 的史上第二高水準，全球風險資金回流美國債市。
《華爾街見聞》報導，摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 警告，目前可能還有什麼市場不知道的「黑天鵝」，否則在沒有戰爭、疫情、自然災害或金融危機等偶發事件影響下，一般是不會出現日股這幾天這種規模的拋售。未來一個月必須密切關注能讓日本處於某種「震央」的歷史性政治和經濟動蕩的發生。
小摩周一 (5 日) 出具研究報告指出，MSCI 日本指數股票上周的賣盤擴大至 1.1 兆日元，外資在日股的現貨市場大量賣出，這已經是自去年 4 月開始日股熱潮中凈買超規模的約 90%。日股現貨市場已接近拋售高峰。不過，CTA(商品交易顧問)在期貨市場的部位調整明顯滯後。若 CTA 清倉，日經 225 指數可能會進一步下跌至 27000 點。
小摩認為，日股現貨市場可能正迎來拋售高潮。在日元升值的同時，日股的動能也在迅速減弱，外資和日本散戶在日股現貨市場正大舉拋售股票。日股連鎖賣壓主要來自散戶、避險基金在日股現貨市場的加速拋售，外資也普遍拋售日股龍頭股。
小摩並指出，日股可能正接近熊市的初期階段，因數據顯示股票之間的相關性上升和波動率飆升之間存在連鎖反應，這可能觸發「拋售一切」的情況。
日股在外資拋售期間波動性激增，日經 225 波動率指數達到 70.69，這是一個極高的水準，甚至超過 2011 年、2018 年和 2020 年的日股波動時期，僅次於 2008 年 10 月 31 日的 92.08 歷史記錄。
至於日股未來走勢，小摩認為日經 225 指數若維持在 35000 點下方，將會引發 CTA 進一步的拋售，目前 CTA 已平倉約 40%，若接下來日經 225 指數跌破 35000 點且東證指數跌破 2400 點，CTA 將加速止損。若 CTA 完全清倉，日經 225 指數可能會進一步下跌至 27000 點水準。
小摩表示，重要的是要看日股現貨市場接下來的買盤會不會增加，若日經 225 指數在 8 月未能重回 35000 點，日股可能會過渡到看跌趨勢階段，CTA 將結清其期貨多頭部位，並開始尋求做空的機會。
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