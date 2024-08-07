9成外資落跑！日股今再開低 小摩示警：CTA若全清倉 日經恐下探27000點

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 09:47

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日股今 (7) 日開低逾 1.3%，一度跌深近 3% 至 33739.46 點，吐回昨日部分反彈漲勢，但在 8 月前 3 個交易日連續下跌，更上演「黑色星期一」慘劇，日經 225 指數挫跌近 13%，日經 225 波動率指數也飆至 70.69 的史上第二高水準，全球風險資金回流美國債市。

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小摩周一 (5 日) 出具研究報告指出，MSCI 日本指數股票上周的賣盤擴大至 1.1 兆日元，外資在日股的現貨市場大量賣出，這已經是自去年 4 月開始日股熱潮中凈買超規模的約 90%。日股現貨市場已接近拋售高峰。不過，CTA(商品交易顧問)在期貨市場的部位調整明顯滯後。若 CTA 清倉，日經 225 指數可能會進一步下跌至 27000 點。

小摩並指出，日股可能正接近熊市的初期階段，因數據顯示股票之間的相關性上升和波動率飆升之間存在連鎖反應，這可能觸發「拋售一切」的情況。

日股在外資拋售期間波動性激增，日經 225 波動率指數達到 70.69，這是一個極高的水準，甚至超過 2011 年、2018 年和 2020 年的日股波動時期，僅次於 2008 年 10 月 31 日的 92.08 歷史記錄。

至於日股未來走勢，小摩認為日經 225 指數若維持在 35000 點下方，將會引發 CTA 進一步的拋售，目前 CTA 已平倉約 40%，若接下來日經 225 指數跌破 35000 點且東證指數跌破 2400 點，CTA 將加速止損。若 CTA 完全清倉，日經 225 指數可能會進一步下跌至 27000 點水準。