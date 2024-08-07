無懼安全與假貨問題！韓上半年自陸跨境電商進口貨物量狂飆74.3%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-07 15:49

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《Business Korea》報導，根據南韓海關今 (7) 日向國會提交的一份資料，該國今年上半年透過跨境電商平台進口的直購貨物規模年增逾 50%，其中自中國進口量增速更高達 74.3%。

此外，今年上半年跨境電商直購進口貨物總量為 8917.1 萬件，年增率 54.9%。跨境電商進口額年增 18.3% 至 29.43 億美元。

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值得關注的是，跨境電商從中國直購進口貨物總量為 6420.6 萬件，年增率 74.3%，高於整體進口量增幅 54.9%，且自中國進口貨物佔比從去年上半年的 64%，增至今年上半年的 72%。

此外，今年上半年跨境電商從中國直購進口額達到 15.71 億美元，從一年前的 10.1 億美元成長 55.5%，這一成長率低於商品數量增幅 74.3%，顯示南韓民眾對低價中國產品的持續偏好。

74.

儘管近來南韓民眾對 AliExpress 和 Temu 等中國電商平台訂購產品的安全性和真實性感到擔憂，但今年上半年來自中國的海外直接購買量持續成長。此外，來自香港的直接採購量也激增至 499.8 萬件，較去年同期成長 261.6%。

這家由日本軟銀集團公司支持的紐約上市公司營業利潤也從 1.48 億美元變為虧損 2500 萬美元，但銷售額暴增 30% 至 73 億美元。

Coupang 表示，儘管銷售強勁，但出現淨虧損主要因為提前反映南韓公平貿易委員會 1630 億韓元 (1.18 億美元) 罰款，以及旗下奢侈品平台子公司 Farfetch 的營運虧損。