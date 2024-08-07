search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Essential Utilities IncWTRG-US的目標價調升至45元，幅度約4.65%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 06:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Essential Utilities Inc(WTRG-US)提出目標價估值：中位數由43元上修至45元，調升幅度4.65%。其中最高估值60元，最低估值42元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Essential Utilities Inc評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Essential Utilities Inc今(7日)收盤價為39.45元。近5日股價下跌4.65%，標普指數下跌3.61%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WTRG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Essential Utilities Inc39.45-2.74%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty