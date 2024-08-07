鉅亨速報 - Factset 最新調查：Essential Utilities IncWTRG-US的目標價調升至45元，幅度約4.65%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 06:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Essential Utilities Inc(WTRG-US)提出目標價估值：中位數由43元上修至45元，調升幅度4.65%。其中最高估值60元，最低估值42元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Essential Utilities Inc評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Essential Utilities Inc今(7日)收盤價為39.45元。近5日股價下跌4.65%，標普指數下跌3.61%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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