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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Freshpet Inc(FRPT-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Freshpet Inc(FRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.73元，其中最高估值0.83元，最低估值0.55元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.83(0.83)1.822.633.72
最低值0.55(0.55)0.941.562.34
平均值0.73(0.71)1.292.192.82
中位數0.73(0.71)1.322.362.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.75億12.30億15.10億18.42億
最低值9.58億11.87億14.61億17.47億
平均值9.67億12.07億14.91億18.09億
中位數9.67億12.05億14.91億18.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.04-0.08-0.69-1.29-0.70
營業收入2.46億3.19億4.25億5.95億7.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Freshpet Inc(FRPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFRPT

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