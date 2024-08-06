鉅亨速報 - Factset 最新調查：Freshpet Inc(FRPT-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Freshpet Inc(FRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.73元，其中最高估值0.83元，最低估值0.55元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.83(0.83)
|1.82
|2.63
|3.72
|最低值
|0.55(0.55)
|0.94
|1.56
|2.34
|平均值
|0.73(0.71)
|1.29
|2.19
|2.82
|中位數
|0.73(0.71)
|1.32
|2.36
|2.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.75億
|12.30億
|15.10億
|18.42億
|最低值
|9.58億
|11.87億
|14.61億
|17.47億
|平均值
|9.67億
|12.07億
|14.91億
|18.09億
|中位數
|9.67億
|12.05億
|14.91億
|18.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.04
|-0.08
|-0.69
|-1.29
|-0.70
|營業收入
|2.46億
|3.19億
|4.25億
|5.95億
|7.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Freshpet Inc(FRPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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