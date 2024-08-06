大田精密上半年獲利成長EPS 3.23元 下半年業績看旺

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-06 19:28

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高爾夫球頭廠大田精密 (8924-TW) 今 (6) 日公布最新獲利資訊，2024 年上半年稅後純益爲 2.7 億元，年增 10.64%，每股純益爲 3.23 元，大田主管預估，在確定的新產品出貨訂單挹注之下，第三季的營收並不看淡，有機會優於第二季的營收表現。

大田精密 2024 年第二季營收 13.98 億元，毛利率 16.72%，季減 0.88 個百分點，年增 0.59 個百分點，稅後純益 1.72 億元，季增 75.69%，年增 18.26%，單季每股純益 2.06 元。

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大田精密 2024 年上半年營收 24.01 億元，毛利率 17.09%，年減 0.94 個百分點，上半年稅後純益爲 2.7 億元，年增 10.64%，每股純益爲 3.23 元。

大田精密在市場庫存去化、對客戶端新款產品出貨比重增加之下，7 月營收以 5.65 億元創 19 個月來新高，月增 16.83%，年增 27.89%，大田主管預估，在確定的新產品出貨訂單挹注之下，第三季的營收並不看淡，大田精密累計 2024 年 1-7 月營收 29.66 億元，年增 9.73%。

大田精密已宣布啟動越南投資案，將投資 1000 萬美元（新台幣 3.2 億元）設廠，最快 2025 年中投產。規劃產能初期每月能為 10 萬支。大田的越南投資案，主要因應客戶要求在兩岸之外供貨的要求。而目前高爾夫球具廠復盛應用 (6670-TW)、明安 (8938-TW) 都已在越南設廠並積極擴大經營規模。