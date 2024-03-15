高爾夫球頭廠大田擬配發4.3元股息 現金殖利率4.8%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-15 18:59
大田精密 (8924-TW) 於今 (15) 日召開董事會，會中通過 2023 年獲利及股利配發案，大田精密去年稅後純益 4.07 億元，每股純益 4.85 元，擬配發去年股股息每股 4.3 元。依今天收盤價 89.2 元計算，現金殖利率 4.8%。
大田去年全年營收 43.68 億元，合併毛利率為 17%，純益率 9.3%，去年稅後純益 4.07 億元，每股純益 4.85 元。
大田在中國大陸江西贛州廠二期新廠興建工程進行順利，今 (2024) 年 5、6 月間整座廠房可完工，預估第三季將開始陸續投產，大田認為，2024 年市場需求可望恢復疫情前水準，營運可望優於去年表現。
同時，大田也認為，2023 年第二季以來高爾夫球具品牌廠商的積極去化庫存，目前已接近尾聲，市場的需求也可望恢復 2019 年、2020 年的水準，且有客戶端新開發案持續進行中，但市場變數也不少，大田江西贛州廠二期廠房的興建案，將在 2024 年下半年將依客戶端的需求狀況逐步投入。
大田公司營運穩定，大田指出，新品開發技術與量產服務能力長久以來皆深獲客戶信賴與肯定。並積極推展 ESG 永續發展活動，包含使用綠電，日前已取得第一批的綠電憑證 (再生能源憑證_REC)。展望未來，高爾夫發展仍前景看好，2024 年大田公司業績，期待推出更多創新產品與服務，創造更輝煌的成績，值得大家持續長期關注。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇