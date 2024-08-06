大田7月營收5.65億元創19個月來新高 估Q3營收優於上季

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-06 04:57

‌



高爾夫球頭廠大田精密 (8924-TW) 今 (5) 日公布最新營收，在市場庫存去化、對客戶端新款產品出貨比重增加之下，7 月營收以 5.65 億元創 169 個月來新高，月增 16.83%，年增 27.89%，大田主管預估，在確定的新產品出貨訂單挹注之下，第三季的營收並不看淡，有機會有優於第二季的營收表現。

大田精密累計 2024 年 1-67 月營收 29.66 億元，年增 9.73%。

‌



大田精密已宣布啟動越南投資案，將投資 1000 萬美元（新台幣 3.2 億元）設廠，最快 2025 年中投產。規劃產能初期每月能為 10 萬支。大田的越南投資案，主要因應客戶要求在兩岸之外供貨的要求。而目前高爾夫球具廠復盛應用 (6670-TW)、明安 (8938-TW) 都已在越南設廠並積極擴大經營規模。

大田精密董事長李孔文日前在股東會中指出，經過長達一年的庫存去化後，在客戶群積極下單，今年前 5 月營運表現優於去年同期，相信下半年會比上半年更好，2024 年全年會比 2023 年有更 好的表現 。